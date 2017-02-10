Какой сегодня праздник: 10 февраля - День дипломатического работника в России

На сегодняшний день Россия поддерживает дипломатические отношения с 200 странами мира

Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

10 февраля в России отмечается профессиональный праздник дипломатических работников, который был установлен указом президента РФ 31 октября 2002 года в ознаменование 200-летнего юбилея Министерства иностранных дел России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



В тексте документа говорится: «Установить День дипломатического работника и отмечать его 10 февраля». Кроме того, дипломатам известно, что на этот день 1549 года приходится наиболее раннее упоминание Посольского приказа, первого внешнеполитического ведомства России.



После того, как к середине 17 века Россия превратилась во влиятельную державу, появились первые постоянные дипломатические представительства нашей страны в соседних странах: в 1634 году — в Швеции, в 1673 году — в Польше.



В 1718-1720 годах Посольский приказ преобразовали в Коллегию иностранных дел, которая подразделялась на два отделения. Первое — политический департамент - занималось приемом и отзывом иностранных дипломатов в России, отправкой наших дипломатов за границу, дипломатической перепиской и составлением документации.



Второе отделение — «публичная экспедиция» — отвечало за хозяйственные и почтовые дела, а также за вопросы, связанные с населением, живущим в пограничных губерниях.



Примечательно, что отсчет времени своего существования МИД России ведёт с 1802 года, когда появилось это новое ведомство, сформированное императором Александром I.



МИДу были переданы все внешнеполитические вопросы, и уже к 1913 году, Россия поддерживала дипломатические отношения с 47 странами и имела более 200 представительств за рубежом.



После Октябрьской революции 1917 года было создано новое ведомство — Народный комиссариат по иностранным делам, которым в 20-х годах руководил Лев Троцкий. В тот период внешнеполитическое ведомство провело большую работу по выводу России из политической изоляции.



Советские дипломаты участвовали в Генуэзской и Лозаннской конференциях, а также был заключен Рапалльский договор с Германией, установлены дипотношения с Великобританией, Францией, Италией, Норвегией, Австрией, Швецией, Грецией, Данией, Японией, Китаем, Мексикой.



В те годы развивались отношения со странами Востока. Следует отметить, что в годы Второй мировой войны советская дипломатия проводила большую работу по созданию и укреплению антифашистской коалиции. Российские дипломаты участвовали в разработке всех основополагающих межсоюзнических документов.



На последнем этапе войны МИДу СССР принадлежала значительная роль в налаживании отношений с освобожденными государствами Европы и восстановлении мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



В 1946 году внешнеполитическому ведомству было возвращено его прежнее название — Министерство иностранных дел, но в ноябре 1991 года МИД стал называться Министерством внешних сношений (МВС) СССР.



После распада Советского Союза МВС прекратило свое существование, а его правопреемником стал МИД РФ. Сегодня внешнеполитическое ведомство является федеральным органом исполнительной власти, который осуществляет государственное управление в области отношений России с иностранными государствами и международными организациями. МИД подведомствен Президенту РФ.



Сегодня на мировой арене российские дипломаты решает большое число первостепенных задач, которые находятся в рамках внешнеполитического курса нашей страны. Прежде всего, эти задачи касаются дальнейшего укрепления политического, экономического, культурного взаимодействия со странами мира.



На сегодняшний день Россия поддерживает дипломатические отношения с 200 странами мира, имеет более 140 диппредставительств по всему миру.