Несоблюдение техники безопасности чуть не стоило жизни приморцу

Сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает

Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Мужчина чуть было не поплатился жизнь благодаря собственной невнимательности, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в вечернее время суток. Занимаясь покрасочными работами в собственном гараже, приморец пренебрег техникой безопасности. Нанеся на автомобильные детали эпоксидный грунт, мужчина отложил их в сторону, где неподалеку расположилась газовая горелка. В считанные секунды пары от краски вспыхнули, и пламя охватило все, что лежало рядом. По словам мужчины, вещей, которые оказались во власти огня, было немного. Он успел накрыть их пледом, предотвратив тем самым серьезное возгорание в закрытом помещении.

Как рассказал сам приморец, он прекрасно понимает, что возгорание произошло в связи с несоблюдением техники безопасности. Мужчина отделался легким испугом.