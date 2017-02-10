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Несоблюдение техники безопасности чуть не стоило жизни приморцу

Сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Мужчина чуть было не поплатился жизнь благодаря собственной невнимательности, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в вечернее время суток. Занимаясь покрасочными работами в собственном гараже, приморец пренебрег техникой безопасности. Нанеся на автомобильные детали эпоксидный грунт, мужчина отложил их в сторону, где неподалеку расположилась газовая горелка. В считанные секунды пары от краски вспыхнули, и пламя охватило все, что лежало рядом. По словам мужчины, вещей, которые оказались во власти огня, было немного. Он успел накрыть их пледом, предотвратив тем самым серьезное возгорание в закрытом помещении. 

Как рассказал сам приморец, он прекрасно понимает, что возгорание произошло в связи с несоблюдением техники безопасности. Мужчина отделался легким испугом. 

 

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