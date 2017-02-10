Ефим Звеняций получит миллион от Медведева

Премия Правительства присуждена за спектакль Крейсера

Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение «О присуждении Премий Правительства Российской Федерации 2016 года в области культуры». Как сообщили РИА VladNews в пресс-службе Приморского краевого академического театра имени Максима Горького, художественному руководителю театра Ефиму Звеняцкому присуждена премия за создание драматического спектакля по одноименному роману Валентина Пикуля "Крейсера". Также премия Правительства в области культуры присуждена артисту театра Горького Валентину Запорожцу, который сыграл в этом спектакле главную роль.

Напомним, премьера спектакля "Крейсера" состоялась во Владивостоке 13 декабря 2014 года.

"110 лет тому назад началась Русско-японская война, - говорится в описании спектакля на сайте театра. - Событие трагическое, неоднозначно оцениваемое, сыгравшее незабываемую роль в истории России и ее глобальном развитии. Своей очередной постановкой наш театр предлагает зрителю взглянуть на события той поры глазами непосредственных участников боевых действий — моряков Владивостокского отряда крейсеров.

В центре повествования судьба молодого мичмана, образованного, интеллигентного, и при этом профессионального офицера, для которого (и тысяч других русских людей) преданность Родине и присяге далеко не пустые слова.

Яркая владивостокская жизнь начала прошлого века, тяготы и смертельная опасность морской службы, японский плен, ложь и казнокрадство высших чинов — все это проходит через трагическую судьбу нашего героя, настоящего Русского Офицера".

Как сообщает пресс-служба Правительства, всего присуждено 16 премий в области культуры в размере 1 млн рублей каждая. Среди награжденных, наряду с владивостокскими деятелями искусств, писатель Захар Прилепин, продюсер Наталья Мокрицкая, актриса Юлия Пересильд, пианист Денис Мацуев, дирижер Юрий Башмет, шоумен Михаил Турецкий и другие.