Незаконное проникновение в жилище и убийство человека обернулось судом в Приморье

Преступление было совершено в сентябре 2016 года

Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Четверо жителей Кавалеровского района обвиняются в незаконном проникновении в жилище совершенное против воли проживающего в нем лица, а также за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, преступление было совершено в сентябре 2016 г. в селе Богополь. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, четверо фигурантов дела подъехали к дому своего знакомого, в котором также проживала и его 60-летняя мать. Когда хозяева им не открыли дверь, один из злоумышленников разбил газобаллонным пистолетом окно, после чего незаконно, против воли проживающих в доме лиц, они проникли внутрь.

С целью устранения сопротивления со стороны потерпевших один из фигурантов табуретом нанес хозяйке дома удар по голове. От полученных травм женщина скончалась.

Желая скрыть преступление, нападавшие заставили сына погибшей загрузить тело его матери в машину, после чего они выехали в лес, где под угрозами применения насилия он вынужден был сам выкапывать яму для захоронения своей мамы.

Нападавший на женщину был заключен под стражу.

В настоящее время дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.