При пожаре в Приморье погиб человек

Сгорел дом

Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

В Приморье произошел пожар, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился в городе Большой Камень. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 7 часов 30 минут. Горели контейнеры, переоборудованные под бытовое помещение, расположенные в частном секторе. Гаазовый баллон, находившийся внутри помещения, удалось вовремя вынести.

Как удалось выяснить корреспонденту РИА VladNews, в ходе ликвидации возгорания в помещении был обнаружен человек без признаков жизни.

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам.