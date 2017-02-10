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В Приморье изъято 67 литров нелегального алкоголя

Изъятая продукция направлена на ответственное хранение
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Правоохранительными органами в ходе рейда была пресечена продажа алкогольной продукции без сопроводительных документов в Ханкайском районе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Сотрудниками полиции изъято и направлено на исследование свыше 67 литров алкоголя на сумму 24 тысячи рублей. А в отношении владельцев торговых точек составлены административные протоколы по статье «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена». Санкция статьи влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех до четырех тысяч рублей, на юридических лиц – от тридцати до сорока тысяч рублей.

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