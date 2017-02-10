Ученые выяснили, когда людям сняться вещие сны

В какие дни недели следует запоминать свой сон

Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Ученые в ходе исследования выяснили, по каким дням недели людям снятся вещие сны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

По словам специалистов, не стоит зацикливаться на снах, приснившихся в ночь с воскресенья на понедельник, так как они не несут смысловой нагрузки, а лишь отображают эмоциональное состояние человека. А вот сон с понедельника на вторник имеет большее значение. Например, если приснилась победа, происходящие во сне события следует запомнить, а затем сконцентрировать свои силы для достижения намеченных целей. В ночь на среду снятся пустые сны.

В ночь со среды на четверг, приснившийся сон может дать подсказку, каким образом улучшить финансовое положение дел. Сон, увиденный в ночь на пятницу, часто бывает вещим, но только для тех, у кого тяжело складывается личная жизнь. Сны с пятницы на субботу могут поведать о судьбе близких и родных, а сны с субботы на воскресенье часто бывают вещими и обычно сбываются в течение первых суток.