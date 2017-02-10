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Приставы предупреждают приморцев об опасном компьютерном вирусе

УФССП России рекомендует обращаться в правоохранительные органы
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Федеральная служба судебных приставов предупреждает о массовой рассылке мошеннических писем о наличии судебной задолженности, содержащих ссылки на вредоносный код, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморью. 

Текст письма сообщения может выглядеть следующим образом:

«Добрый день,

Федеральная служба судебных приставов РФ извещает вас о необходимости срочного погашения вашего долга до 11.02.2017.

В случае невозврата долга будет произведена процедура ареста и изъятия имущества неплательщика.

Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы сможете найти в постановлении: http://fssprus.ru/documents/2017/02/d2123bdd0c......

С наилучшими пожеланиями,

ФССП России.

Это письмо было сформировано автоматически, отвечать на него не нужно.

По любым вопросам вы можете обращаться по телефону горячей линии 8 800 250 39 32 (звонок бесплатный) либо через личный кабинет на сайте http://fssprus.ru.»

При переходе по ссылке указанной в тексте письма предлагается загрузить архивный файл содержащий вирус, который может не детектироваться современными антивирусными средствами. Скачивая такой архив вы подвергаете свой компьютер опасности заражения. 

В случае заражения компьютера, УФССП России рекомендует обращаться в правоохранительные органы.

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