Пассажирка поезда ответит за оскорбление сотрудников полиции

Женщина находилась в нетрезвом состоянии

Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Хабаровским следственным отделом на транспорте Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им служебных обязанностей), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Одна из пассажирок поезда сообщением «Нерюнгри – Хабаровск», находясь в состоянии алкогольного опьянения, публично, в присутствии посторонних лиц, оскорбила полицейских Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте, находившихся при исполнении своих должностных обязанностей.

В настоящее время по уголовному делу проводится предварительное следствие, осуществляется сбор доказательственной базы.