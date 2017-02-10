Ефим Звеняций получит миллион от Медведева 15:22, 10 февраля Ефим Звеняций получит миллион от Медведева
Дневник парня: Я продержался уже полгода! 15:15, 10 февраля Дневник парня: Я продержался уже полгода! (Эксклюзив)
СКР завел уголовное дело на замначальника приморского УМВД Шамратова 14:34, 10 февраля СКР завел уголовное дело на замначальника приморского УМВД Шамратова
Новостная лента
Февраль, 10 пятница
15:23
Система "Эра-ГЛОНАСС" - трудный вопрос для Приморья Эксклюзив
15:23
Сотрудники московского суда сорвали допрос Пушкарева Эксклюзив
15:22
Ефим Звеняций получит миллион от Медведева
15:15
Дневник парня: Я продержался уже полгода! Эксклюзив
15:03
«Кнопка жизни» теперь доступна в розничной сети «Ростелекома» во Владивостоке
15:01
Пассажирка поезда ответит за оскорбление сотрудников полиции
14:53
Первенцы умнее своих братьев и сестер, - ученые
14:42
Очередная баня сгорела в Приморье
14:34
СКР завел уголовное дело на замначальника приморского УМВД Шамратова
14:27
Подозрительные коровы задержаны в Приморье
14:26
Незаконное проникновение в жилище и убийство человека обернулось судом в Приморье
14:11
При пожаре в Приморье погиб человек Эксклюзив
14:05
Философская выставка​ во Владивостоке Фото
13:59
Новое оборудование получит бюро судебно-медицинской экспертизы Приморья
13:48
Двое жителей Приморья хранили в своем теле наркотические вещества
13:36
Несколько машин в Находке превратились в сосульки
13:23
Спортсменки Дальнего Востока выяснили отношения на боксерском ринге Видео
13:09
Доллар снова упал
13:04
Приморские охотники оказались не готовы к плановой инспекции Россельхознадзора
12:51
Приморский автолюбитель собрал затор в оживленном районе города Видео
12:40
Моряки из Владивостока спасли школьника от педофила-рецидивиста
12:29
Сотрудники ДПС применили оружие для остановки водителя в Приморье
12:18
Во Владивостоке ребенок отравился средством от тараканов Эксклюзив
12:07
​Приморский парламентарий забыл о долге в 50 миллионов рублей? Эксклюзив
11:57
В День святого Валентина приморцам расскажут о работе автобусов и трамваев
11:56
В Приморье произошло серьезное ДТП Видео
11:45
Приморский автолюбитель снес дорожный знак Видео
11:34
Жителям Владивостока феноменально повезло в ДТП Эксклюзив
11:29
Как самолеты готовят к полету во Владивостоке Видео
11:16
Лазурная бухта Владивостока вошла в топ-10 лучших пляжей России
11:15
Любителям зимней рыбалки напоминают о строгом соблюдении мер безопасности при выходе на лед
11:04
Всероссийская гонка «Лыжня России» пройдет в Приморье на выходных
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4081 (20) от 10 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Транспортной единице поставили пятерку
Маленький остров – большое ралли
«Луч» перешел в контратаку
Приказ полевой кухне: учесть местное меню
Ректоры вузов будут сдавать ЕГЭ
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

Пассажирка поезда ответит за оскорбление сотрудников полиции

Женщина находилась в нетрезвом состоянии
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Хабаровским следственным отделом на транспорте Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им служебных обязанностей), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Одна из пассажирок поезда сообщением «Нерюнгри – Хабаровск», находясь в состоянии алкогольного опьянения, публично, в присутствии посторонних лиц, оскорбила полицейских Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте, находившихся при исполнении своих должностных обязанностей.

В настоящее время по уголовному делу проводится предварительное следствие, осуществляется сбор доказательственной базы.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Очередная баня сгорела в Приморье
14:42, 10 февраля 2017 Очередная баня сгорела в Приморье

Информации о пострадавших нет

Подозрительные коровы задержаны в Приморье
14:27, 10 февраля 2017 Подозрительные коровы задержаны в Приморье

Животных перевозили без документов

Незаконное проникновение в жилище и убийство человека обернулось судом в Приморье
14:26, 10 февраля 2017 Незаконное проникновение в жилище и убийство человека обернулось судом в Приморье

Преступление было совершено в сентябре 2016 года

При пожаре в Приморье погиб человек
14:11, 10 февраля 2017 При пожаре в Приморье погиб человек

Сгорели бытовые постройки

Двое жителей Приморья хранили в своем теле наркотические вещества
13:48, 10 февраля 2017 Двое жителей Приморья хранили в своем теле наркотические вещества

Возбуждено уголовное дело

Несколько машин в Находке превратились в сосульки
13:36, 10 февраля 2017 Несколько машин в Находке превратились в сосульки

Прорыв трубы лишил местных жителей транспорта

Приморские охотники оказались не готовы к плановой инспекции Россельхознадзора
13:04, 10 февраля 2017 Приморские охотники оказались не готовы к плановой инспекции Россельхознадзора

За неделю антисанитарию и риск заражения установили сразу в двух охотничьих обществах региона