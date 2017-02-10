Очередная баня сгорела в Приморье

Информации о пострадавших нет

Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

9 февраля в 06.40 на пульт пожарно-спасательной службы Красноармейского муниципального района поступило сообщение о возгорании в бане на улице Рощина в селе Рощино.

Оперативно прибыв на место происшествия, пожарные провели разведку и приступили к тушению. Огнём была охвачена крыша деревянной бани.

В 06.45 пожар был локализован, а в 06.50 полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 12 кв. м. По сигналу тревоги на место происшествия прибыли 2 человека личного состава и 1 единица техники. В результате пожара никто не пострадал.