Приморец ответит за смерть коллеги на рабочем месте

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу

Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморью.

Мужчина, мастер комплексного лесного промышленного хозяйства, обвинялся в нарушение Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревоперерабатывающем производствах. При выполнении лесохозяйственных работ, приморец проявив преступную небрежность, не обеспечил соблюдение требований безопасности при производстве лесосечных работ. Мастер дал задание осуществить валку деревьев на неподготовленный к тому лесосеке и без проведенного приземления опасных деревьев. В результате этого обломилось сухостойное дерево и упало на одного из работников, причини последнему телесные повреждения, повлекшие его смерть.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.