Доллар снова упал

Курс валют на 10 февраля

Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 59.02 рубля, а евро- 63.02 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. По сообщениям финансовых экспертов, к концу недели не должны произойти какие-либо существенные изменения в торгах рублевыми парами. Поскольку цена евро падает, рубль должен укрепиться, но, по словам экспертов, столкнется с сопротивлением на отметке в 62. Доллар в это время будет находиться в диапазоне 58.00 – 60.00 рублей.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в САММИТ Банке за 59.08 рубля, а продать валюту выгодно в Банке ФИНАМ за 58.90 рубля.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в ББР Банке за 63.20 рубля, а продать валюту выгодно в Роял Кредит Банке за 62. 60 рубля за один евро.