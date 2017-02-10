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Общество

Во Владивостоке появилась "новая" улица

Наименование присвоено в честь известного русского художника Алексея Саврасова
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в Советском районе появилась новая улица - Саврасова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Наименование присвоено в честь известного русского художника Алексея Саврасова, автора культовых пейзажей «Грачи прилетели» и «Вида на Московский Кремль». Решение о наименовании было единогласно принято на заседании комиссии по городской топонимике и закреплено специальным постановлением. Новая улица расположена в районе трассы Океанская - бухта Лазурная и таких улиц, как Шевченко, Яхтовая и Штормовая.

С предложением – дать имя улице, - в комиссию обратились представители дачного некоммерческого товарищества «Искусство». Как отметили в управлении культуры администрации Владивостока, члены комиссии по городской топонимики приняли решение о наименовании данной улицы, руководствуясь тем, что недалеко от неё расположена улица имени художника Маковского, а в составе товарищества – владивостокские художники. В дальнейшем при появлении новых улиц эта тематика будет продолжена.

Напомним, в комиссию по городской топонимике входят начальник управления культуры администрации Владивостока Светлана Шупиро, профессор, заведующий кафедрой проектирования архитектурной среды и интерьера Инженерной школы ДВФУ Юрий Лиханский, начальник Владивостокского почтамта УФПС Приморского края – филиал ФГУП «Почта России» Елена Николаенко. Возглавляет комиссию заместитель главы администрации Владивостока Елена Щёголева.

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