Ефим Звеняций получит миллион от Медведева 15:22, 10 февраля Ефим Звеняций получит миллион от Медведева
Дневник парня: Я продержался уже полгода! 15:15, 10 февраля Дневник парня: Я продержался уже полгода! (Эксклюзив)
СКР завел уголовное дело на замначальника приморского УМВД Шамратова 14:34, 10 февраля СКР завел уголовное дело на замначальника приморского УМВД Шамратова
Новостная лента
Февраль, 10 пятница
15:23
Система "Эра-ГЛОНАСС" - трудный вопрос для Приморья Эксклюзив
15:23
Сотрудники московского суда сорвали допрос Пушкарева Эксклюзив
15:22
Ефим Звеняций получит миллион от Медведева
15:15
Дневник парня: Я продержался уже полгода! Эксклюзив
15:03
«Кнопка жизни» теперь доступна в розничной сети «Ростелекома» во Владивостоке
15:01
Пассажирка поезда ответит за оскорбление сотрудников полиции
14:53
Первенцы умнее своих братьев и сестер, - ученые
14:42
Очередная баня сгорела в Приморье
14:34
СКР завел уголовное дело на замначальника приморского УМВД Шамратова
14:27
Подозрительные коровы задержаны в Приморье
14:26
Незаконное проникновение в жилище и убийство человека обернулось судом в Приморье
14:11
При пожаре в Приморье погиб человек Эксклюзив
14:05
Философская выставка​ во Владивостоке Фото
13:59
Новое оборудование получит бюро судебно-медицинской экспертизы Приморья
13:48
Двое жителей Приморья хранили в своем теле наркотические вещества
13:36
Несколько машин в Находке превратились в сосульки
13:23
Спортсменки Дальнего Востока выяснили отношения на боксерском ринге Видео
13:09
Доллар снова упал
13:04
Приморские охотники оказались не готовы к плановой инспекции Россельхознадзора
12:51
Приморский автолюбитель собрал затор в оживленном районе города Видео
12:40
Моряки из Владивостока спасли школьника от педофила-рецидивиста
12:29
Сотрудники ДПС применили оружие для остановки водителя в Приморье
12:18
Во Владивостоке ребенок отравился средством от тараканов Эксклюзив
12:07
​Приморский парламентарий забыл о долге в 50 миллионов рублей? Эксклюзив
11:57
В День святого Валентина приморцам расскажут о работе автобусов и трамваев
11:56
В Приморье произошло серьезное ДТП Видео
11:45
Приморский автолюбитель снес дорожный знак Видео
11:34
Жителям Владивостока феноменально повезло в ДТП Эксклюзив
11:29
Как самолеты готовят к полету во Владивостоке Видео
11:16
Лазурная бухта Владивостока вошла в топ-10 лучших пляжей России
11:15
Любителям зимней рыбалки напоминают о строгом соблюдении мер безопасности при выходе на лед
11:04
Всероссийская гонка «Лыжня России» пройдет в Приморье на выходных
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4081 (20) от 10 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Транспортной единице поставили пятерку
Маленький остров – большое ралли
«Луч» перешел в контратаку
Приказ полевой кухне: учесть местное меню
Ректоры вузов будут сдавать ЕГЭ
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Красота и Здоровье

Первенцы умнее своих братьев и сестер, - ученые

Специалисты провели исследование
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Ученые из Шотландии в ходе исследования узнали, почему умственные способности первого ребенка в семье превосходят над их младшими братьями и сестрами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Metro.

По мнению специалистов, первенцы получают большую стимуляцию развития от родителей, чем последующие дети. Взрослые тщательно занимаются с мышлением ребенка, начиная с его малых лет. Как оказалось, с каждой последующей беременностью матери идут все на больший риск при рождении и воспитании детей. Курение табака и употребление алкоголя при появлении второго ребенка ограничивается слабее, и на его воспитание уделяется уже не так много времени. Родители читают с ним гораздо реже, не учат его игре на музыкальных инструментах и так далее.

В ходе исследования специалисты изучили умственное развитие около пяти тысяч детей с рождения до 14-летнего возраста. Эксперты оценивали их способность к чтению и словарный запас каждые два года. Также специалисты исследовали поведение родителей в отношении детей и наблюдали, насколько оно зависит от количества и "очередности" детей.

Как рассказали ученые, изменения в поведении родителей достаточно объясняют наблюдаемые различия в образовании и места на рынке труда в зависимости от очередности рождения.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Музыка и секс действуют на головной мозг как наркотики, - ученые
12:15, 09 февраля 2017 Музыка и секс действуют на головной мозг как наркотики, - ученые

Человек получает удовольствие

Кофе опасен для женщин, - ученые
12:03, 09 февраля 2017 Кофе опасен для женщин, - ученые

В малых дозах напиток полезен для организма

Мужчины предпочитают секс с ровесницами, - ученые
19:14, 08 февраля 2017 Мужчины предпочитают секс с ровесницами, - ученые

Представители сильного пола «покупаются» на зрелость и сексуальный опыт женщины

У любителей селфи имеются проблемы с сексуальной жизнью, - ученые
14:46, 08 февраля 2017 У любителей селфи имеются проблемы с сексуальной жизнью, - ученые

Специалисты провели исследование

Ученые: Макароны помогут похудеть
12:52, 08 февраля 2017 Ученые: Макароны помогут похудеть

Эксперимент проходил в течение 11 лет

Люди надолго запоминают хороший секс, - ученые
12:06, 08 февраля 2017 Люди надолго запоминают хороший секс, - ученые

Воспоминания могут нахлынуть неожиданно

В Китае из замороженного 16 лет назад эмбриона родился ребенок
11:27, 08 февраля 2017 В Китае из замороженного 16 лет назад эмбриона родился ребенок

Малыш родился здоровый