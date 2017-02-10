Первенцы умнее своих братьев и сестер, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Ученые из Шотландии в ходе исследования узнали, почему умственные способности первого ребенка в семье превосходят над их младшими братьями и сестрами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Metro.

По мнению специалистов, первенцы получают большую стимуляцию развития от родителей, чем последующие дети. Взрослые тщательно занимаются с мышлением ребенка, начиная с его малых лет. Как оказалось, с каждой последующей беременностью матери идут все на больший риск при рождении и воспитании детей. Курение табака и употребление алкоголя при появлении второго ребенка ограничивается слабее, и на его воспитание уделяется уже не так много времени. Родители читают с ним гораздо реже, не учат его игре на музыкальных инструментах и так далее.

В ходе исследования специалисты изучили умственное развитие около пяти тысяч детей с рождения до 14-летнего возраста. Эксперты оценивали их способность к чтению и словарный запас каждые два года. Также специалисты исследовали поведение родителей в отношении детей и наблюдали, насколько оно зависит от количества и "очередности" детей.

Как рассказали ученые, изменения в поведении родителей достаточно объясняют наблюдаемые различия в образовании и места на рынке труда в зависимости от очередности рождения.