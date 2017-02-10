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Двое жителей Приморья хранили в своем теле наркотические вещества

Возбуждено уголовное дело
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступила информация о том, что у двоих жителей Михайловского района при себе находится наркотическое вещество в крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Михайловскому району.

В ходе розыска были задержаны жители Михайловского района 42 и 43 лет, направлявшихся в качестве обвиняемых в суд. Установлено, что мужчины хранили в своем теле наркотические вещества. В местной больнице у обоих задержанных извлечены полиэтиленовые свертки с веществом растительного происхождения.

Экспертиза установила, что изъятое вещество является гашишным маслом общим весом свыше 68 граммов, что является крупным размером.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит лишение свободы до десяти лет.

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