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Актуальный комментарий

Эксперт: Доступность жилья в Приморье зависит от приоритетов краевых властей

О стоимости квартир и возможностях рынка недвижимости края рассказал Сергей Косиков
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

О том, реально ли в Приморье создание фонда доступного жилья в соответствии с "майскими указами" президента РФ, корреспонденту РИА VladNews рассказал директор "Городского риэлторского центра" Сергей Косиков. Также он рассказал,что произойдет с ценами на жилье в Приморье в 2017 году - и как это будет связано с площадью квартир в новостройках.

"У нас обычно путают доступное жилье и дешевое жилье, - отметил эксперт. -  Это не всегда одно и то же. Создание "доступности" - это целый комплекс мер, результатом которых будет хорошая конкуренция за клиента на рынке новостроек, когда будет больше платежеспособного населения, когда будет выбор разных форматов жилья и будет создана комфортная среда для проживания. Это не так дорого может обойтись бюджету. Весь вопрос в стратегии развития региона и приоритетах для администрации.

Себестоимость строительства действительно дорожает, и вывод на рынок большого количество проектов с небольшими площадями - одна из мер для застройщика сохранить доходность. Но так как емкость этого рынка ограничена, то следующие шаги - это новые технологии, снижающие затраты, это новые подходы к организации "бережливого производства", это комплексное строительство".

В то же время, в связи с тем, что правительство России активно стремится привлечь людей на Дальний Восток, в ближайшем будущем возможно увеличение темпов строительства. Как это повлияет на стоимость квадратных метров в Приморье - и способно ли это вызвать эффект "придерживания" застройщиками темпов для удержания цен на приемлемом для них уровне, также ответил эксперт:

"Застройщики ничего не будут "придерживать". Бизнес должен зарабатывать деньги. Выгодно застройщику - будет строить, будет снижать цены. Не выгодно - не будет.

Ситуация уже меняется - появляются первые признаки нормальной конкуренции среди застройщиков. И хотя до реальной конкуренции на этом рынке еще далеко - это уже влияет и на цены, и на политику продаж и на качество квартир.

Поэтому государство и администрация должны просто обеспечить условия, при которых во-первых, застройщику будет выгодно строить и строить много, а во-вторых, чтобы было много платежеспособных покупателей или арендаторов," - отметил Косиков.

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