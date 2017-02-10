Приморский автолюбитель собрал затор в оживленном районе города

Мужчине стало плохо

Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Приморский автолюбитель создал затор на трассе, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в городе Артеме, в районе кольца, расположенного возле местного автовокзала. По предварительной информации, во время движения водителю транспортного средства стало плохо, и он совершил вынужденную остановку посреди проезжей части, заняв одну полосу движения. На место происшествия прибыли медицинские работники, которые поспешили оказать пострадавшему медицинскую помощь.

В результате инцидента в районе кольца автовокзала собрался затор.