Сотрудники ДПС применили оружие для остановки водителя в Приморье

Приморец управлял транспортным средством без документов

Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Система фотовидеофиксации правонарушений установила автомашину Nissan Skyline, которая значится по базе данных Госавтоинспекции как аннулированная, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю. Информация незамедлительно была передана наружным нарядам полиции.

Инспекторы ДПС, используя сигналы жезлом, потребовали остановить автомобиль. Однако водитель требованию не подчинился и, увеличив скорость движения, попытался скрыться. После предупредительного выстрела в воздух полицейские приняли решение о применении табельного оружия. Автомобиль остановился только после того, как сотрудники ДПС повредили его колеса.

За рулем транспортного средства находился 22-летний житель Надеждинского района. Молодой человек управлял автомашиной без документов на право управления транспортным средством.

Сотрудники полиции изъяли документы на автомашину и государственные регистрационные номерные знаки. Транспортное средство помещено на стоянку временного задержания автотранспорта. Правонарушитель доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлены административные протоколы за невыполнение законного требования об остановке транспортного средства, управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, а также за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном законодательством порядке.

Применение сотрудниками полиции табельного оружия признано правомерным.