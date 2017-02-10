Инспекторами Уссурийского отдела теруправления Россельхознадзора Приморского края совместно с сотрудниками ДПС выявлены нарушения при перевозке живых животных на территории региона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу вдомства. Так, 9 коров перевозились из города Уссурийск в город Большой Камень без ветеринарных сопроводительных документов. В настоящее время в отношении водителя грузовика вынесено постановление о привлечении к административной ответственности. Нарушение действующего законодательства предписано устранить.
Подозрительные коровы задержаны в Приморье
Животных перевозили без документовВладивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.
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