Подозрительные коровы задержаны в Приморье

Животных перевозили без документов

Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Инспекторами Уссурийского отдела теруправления Россельхознадзора Приморского края совместно с сотрудниками ДПС выявлены нарушения при перевозке живых животных на территории региона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу вдомства. Так, 9 коров перевозились из города Уссурийск в город Большой Камень без ветеринарных сопроводительных документов. В настоящее время в отношении водителя грузовика вынесено постановление о привлечении к административной ответственности. Нарушение действующего законодательства предписано устранить.