Моряки из Владивостока спасли школьника от педофила-рецидивиста

Извращенцу грозит лишение свободы до 20 лет

Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

В начале недели в Новороссийске моряки из Владивостока спасли 10-летнего мальчика от педофила, сообщает РИА VladNews со ссылкой на газету Новороссийска.

Как неизвестный мужчина пытается совратить ребенка, увидели проходящие мимо моря из Владивостока, которые схватили злоумышленника и передали сотрудникам полиции.

Инцидент произошел в 14.30 по местному времени, когда школьник шел по набережной, когда на него напал 36-летний мужчина, который пытался совершить с ребенком действия сексуального характера.

Как сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю, по данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержанный находится под стражей, мужчине грозит лишение свободы до 20 лет.

Сообщается, что педофил в 2004 году уже был судим за подобное преступление, из тюрьмы мужчина вышел только в декабре 2016 года.