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Приморские охотники оказались не готовы к плановой инспекции Россельхознадзора

За неделю антисанитарию и риск заражения установили сразу в двух охотничьих обществах региона
Фото: allzip.org Фото: allzip.org
Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Некоторые приморские клубы любителей охоты и рыбалки халатно относятся к своим обязанностям по сохранению здоровья диких животных и думают лишь о численности потенциальной добычи. Об этом заявляет Россельхознадзор Приморского края, сообщает РИА VladNews. Такй вывод ведомство делает из результатов плановых проверок охотничьих организаций.

На этой неделе сразу две общественные организации охотников и рыболовов оказались не готовыми к плановой инспекции.

Так, клуб любителей спортивной охоты, расположившийся в двух заимках Лазовского района существует почти 15 лет и к постоянным проверкам надзорных органов, казалось бы, должен быть готов априори. Тем более, что требования постоянны – соблюдать закон об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и ветеринарно-санитарные правила. Однако, к очередному визиту инспекторов охотники оказались не готовы.

Руководство клуба позаботилось о прикорме диких животных, расстелив для них «дорожки» собственноручно выращенной кукурузы, овса и сои, но проигнорировали более важную часть своих обязанностей. Противоэпизоотические мероприятия, которые должны проводиться для контроля и поддержания здоровья диких животных и не допустить появление и распространение опасных для животных и человека инфекций, охотниками просто отодвинуты в сторону. Егерь, выступивший законным представителем клуба, ни информации о мероприятиях, ни подтверждающих их проведение документов предоставить не смог. Усугубил ситуацию и тот факт, что в местах для разделки отсутствуют не только дезинфицирующие средства, но и мыло. И если на этот разделочный стол попадет больное животное, проблем со здоровьем охотникам не избежать. Кроме того, риску заражения подвергаются и другие животные, поскольку инфекции распространяются стремительно.

Выяснилось, что противоэпизоотические мероприятия не проводят и охотники Тернейского района. За нарушение действующего законодательства общество оштрафовано на 10 тысяч рублей.

Обе организации инспекторы обязали устранить нарушения в установленные сроки. А как будут выполнены эти предписания, покажет следующая проверка надзорного органа.

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