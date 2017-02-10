Во Владивостоке ребенок отравился средством от тараканов

По данному факту проводится проверка

Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Ребенок 14-лет отравился средством для травли тараканов, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Девочка решила самостоятельно потравить тараканов и распылила средство для уничтожения насекомых в квартире. Немногим позже ребенок почувствовал недомогание, и родители были вынуждены вызвать скорую. В результате подростка госпитализировали во Владивостокскую Клиническую больницу № 2 с сильнейшим отравлением.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службу УМВД по городу Владивостоку, отравление девочки не было умышленным. Все произошло в результате нелепой случайности. Родители спрятали опасное вещество подальше от ребенка, но и это не помогло избежать подобной ситуации.

Сейчас по данному факту проводится проверка.