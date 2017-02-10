В День святого Валентина приморцам расскажут о работе автобусов и трамваев

О "горячей линии" 14 февраля

Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Роспотребнадзор Приморского края информирует жителей региона о проведении тематической "горячей" линии "Правила перевозки пассажиров и багажа городским общественным автотранспортом", которая состоится 14 февраля 2017 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. На вопросы граждан ответят специалисты отдела надзора на транспорте, гигиены труда и радиационной гигиены. Вопросы можно будет задать с 14 до 17 часов по телефону 8(423) 244-43-60.