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В День святого Валентина приморцам расскажут о работе автобусов и трамваев

О "горячей линии" 14 февраля
Фото: Харьков.Инфо Фото: Харьков.Инфо
Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Роспотребнадзор Приморского края информирует жителей региона о проведении тематической "горячей" линии "Правила перевозки пассажиров и багажа городским общественным автотранспортом", которая состоится 14 февраля 2017 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. На вопросы граждан ответят специалисты отдела надзора на транспорте, гигиены труда и радиационной гигиены. Вопросы можно будет задать с 14 до 17 часов по телефону 8(423) 244-43-60.

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