Приморский автолюбитель снес дорожный знак

Обстоятельства случившегося уточняются

Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП с участием автомобиля и дорожного знака, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в темное время суток в городе Артеме в район улицы Ульяновская. По неизвестным пока причинам водитель Rav-4 не справился с управлением и совершил столкновение с дорожным знаком. При аварии никто не пострадал. Стоит отметить, что знак обозначал зону пешеходного перехода. Информации о состоянии водителя также не предоставлено.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться сотрудникам ДПС.