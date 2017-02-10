Жителям Владивостока феноменально повезло в ДТП

В 206 авариях за четыре дня никто не получил ни царапины

Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке за эту рабочую неделю практически никто из людей не пострадал в ДТП. Так, учетных ДТП не было зарегистрировано с понедельника по четверг включительно, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. При этом в понедельник произошло 57 столкновений транспортных средств, во вторник - 45, в среду - 55, а в четверг - 49. В 206 авариях никто не получил переломов, синяков и сотрясений - небывалая удача буквально преследовала жителей и гостей Владивостока несколько дней.

В четверг, 9 февраля, в приморской столице произошло 29 аварий с материальным ущербом, а участники 8 столкновений обошлись самостоятельным составлением европротоколов.

Сотрудники ДПС города зафиксировали за минувшие сутки 527 нарушений ПДД, в том числе 244 было выявлено в рамках операции "Пешеход". А 188 нарушений ПДД - это эпизоды не предоставления водителями преимущества пешеходам.

Составлено 4 протокола по фактам пьяной езды, 2 - по выездам на полосу встречного движения, 5 - по тонировке, 5 - по нарушению правил парковки (на СВЗТ доставлено 5 авто). В отношении должников по административным штрафам составлено 2 протокола. Наказание ожидает и родителей, не пристегнувших детей по нормам законодательства (выявлено 16 эпизодов).

Сотрудниками ГАИ выявлены нарушения ПДД, допущенные 18 водителями автобусов и 29 таксистами.