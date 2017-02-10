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Политика и экономика

Индексация военных пенсий с 1 апреля 2017 года: на сколько процентов будет повышение

В России традиционно повышение страховой и социальной пенсии проходит 1 февраля
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Индексация военных пенсий с 1 апреля 2017: будет повышение или нет – этот вопрос очень волнует россиян, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Следует напомнить, что в Россию с приходом 2017 года вернулся вопрос повышения пенсий в виде регулярной индексации. От нее, к слову сказать, российские власти отказались осенью прошлого года, когда осознали, что им будет выгоднее выплатить по 5 тыс рублей всем пенсионерам.

Какое-то время россияне возмущались из-за того, что их лишили положенной привилегии, так как тут же появилось мнение, что отказ от индексации пенсий вовсе не является разовой мерой, а в будущем будет реализоваться вновь и вновь. Тем не менее эти опасения, к счастью, не подтвердились, и уже 1 февраля 2017 года состоялась очередная индексация пенсий, когда они выросли на 5,4%.

Индексация пенсий в 2017 году в России: новости сейчас

Конечно, эту прибавку нельзя назвать огромной, но в текущих непростых реалиях сам факт возвращения в страну процесса индексации пенсий уже воспринимается позитивно. Следует уточнить, что индексация затронула больше 31,4 млн неработающих пенсионеров. Работающие будут получать пенсию с учетом пропущенных индексаций после завершения своей трудовой деятельности.

На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что пенсионеры получат свои февральские пенсии уже с надбавкой, которая в среднем по стране составит около 500 рублей. Ее более точный размер зависит уже от размера пенсии каждого отдельно взятого гражданина.

Напомним, что в России пенсия по старости состоит из страховой и накопительной частей. Страховая пенсия начисляется исходя из пенсионных баллов, которые ежегодно присваиваются работнику с учетом его страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования. А за накопительную часть пенсии несут ответственность негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании, от эффективности управления которых финансовыми средствами и зависит размер накопительной пенсии россиян.

Военные пенсии в 2017 году: была ли индексация 1 февраля?

По последним данным, с 1 февраля 2017 года военные пенсионеры начали получать пенсии в несколько иных, более значительных масштабах. Связано это напрямую с индексацией пенсий, которую власти решили возродить в текущем году, несмотря на все те проблемы экономического характера, с которыми сталкивается наша страна.

Средняя пенсия военных будет увеличена минимум на 900 рублей. Конечно, есть и другие категории, которые получат более внушительную прибавку. Так, например, ветеранам ВОВ или инвалидам войны добавят порядка 1500 рублей.

В России традиционно повышение страховой и социальной пенсии проходит 1 февраля. Это правило заведено уже несколько лет подряд. Индексация помогает гражданам страны продержаться на плаву и не обеднеть. В 2017 году пенсии уже выросли на 5,4%.

Однако следует вспомнить, что по сложившейся традиции, военным пенсии повышают два раза за год. Зимой и осенью. В планах правительства ежегодно увеличивать пенсию военных на 2% и прибавлять плановые индексации.

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