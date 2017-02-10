О плате за общедомовые нужды расскажут на выездных семинарах «Управдома»

Во Владивостоке на следующей неделе состоятся выездные семинары на тему нововведений в жилищном законодательстве, которые касаются расчетов за ОДН (общедомовые нужды):
- 14 февраля в 18.30 в школе № 11 (пр-т Красного Знамени, 123);
- 16 февраля в 18.30 в школе № 33 (ул. Сахалинская, 23а).
Докладчик – Игорь Курсаков, главный специалист информационного отдела МКУ «Учетно-регистрационного центра города Владивостока», член НП «Домовой контроль».
Администрация Владивостока приглашает всех желающих горожан принять участие в семинаре.