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Общество

О плате за общедомовые нужды расскажут на выездных семинарах «Управдома»

Вход свободный
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на следующей неделе состоятся выездные семинары на тему нововведений в жилищном законодательстве, которые касаются расчетов за ОДН (общедомовые нужды):

  • 14 февраля в 18.30 в школе № 11 (пр-т Красного Знамени, 123);
  • 16 февраля в 18.30 в школе № 33 (ул. Сахалинская, 23а).

Докладчик – Игорь Курсаков, главный специалист информационного отдела МКУ «Учетно-регистрационного центра города Владивостока», член НП «Домовой контроль».

Администрация Владивостока приглашает всех желающих горожан принять участие в семинаре. 

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