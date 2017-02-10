Лазурная бухта Владивостока вошла в топ-10 лучших пляжей России

Шамора оказалась на 8-ой строчке рейтинга

Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

В ходе исследования аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых популярных и лучших пляжей России, сообщает РИА VladNews.

Основными критериями для попадания пляжа в топ-10 стали чистота воды в море, оборудованность пляжа удобствами, а именно лежаками, туалетами, душевыми кабинами, наличие службы спасателей и доступность городской инфраструктуры.

Шаморовский пляж города Владивостока вошел в 10-ку лучших мест отдыха, обосновавшись на 8-ой строчке рейтинга.

Лидерами рейтинга стали пляжи Крыма и Краснодарского края. На последних строчках обосновались Байкал и Калининградская область.