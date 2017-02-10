Лазурная бухта Владивостока вошла в топ-10 лучших пляжей России 11:16, 10 февраля Лазурная бухта Владивостока вошла в топ-10 лучших пляжей России
Пожар произошел во Владивостоке 10:46, 10 февраля Пожар произошел во Владивостоке
Мужчина выпрыгнул из окна жилого дома во Владивостоке 10:16, 10 февраля Мужчина выпрыгнул из окна жилого дома во Владивостоке
Новостная лента
Февраль, 10 пятница
11:23
Система "Эра-ГЛОНАСС" - трудный вопрос для Приморья Эксклюзив
11:23
Сотрудники московского суда сорвали допрос Пушкарева Эксклюзив
11:23
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
11:16
Лазурная бухта Владивостока вошла в топ-10 лучших пляжей России
11:15
Любителям зимней рыбалки напоминают о строгом соблюдении мер безопасности при выходе на лед
11:04
Всероссийская гонка «Лыжня России» пройдет в Приморье на выходных
10:53
На таможнях теперь будут отслеживать генно-модифицированные семена
10:46
Пожар произошел во Владивостоке
10:45
В Приморье зафиксировано 14 возгораний
10:34
Во Владивостоке открылась выставка воспитанников детской школы искусств №1 Фото
10:23
Приморец продал чужой автомобиль
10:16
Мужчина выпрыгнул из окна жилого дома во Владивостоке
10:12
Таможня: Жители Дальнего Востока имеют привычку заказывать контрафакт почтой Фото
10:07
День борьбы с раком прошел в роддоме № 3 Владивостока
09:42
Китаец попытался вывезти из Приморья запчасти к военной технике
09:29
В аэропорту Владивостока задерживают авиарейс
09:24
В связи с задержанием замначальника УМВД России по Приморью проходит служебная проверка
09:21
Радиоактивный грузовик остановили в СП Владивосток Фото
09:18
Афиша культурных событий на 10 — 12 февраля во Владивосток Видео
09:09
Гороскоп на 10 февраля
09:07
Замначальника УМВД Приморья задержан силовиками во Владивостоке
08:49
Более 1 700 человек посетили экскурсии на заводе Coca-Cola во Владивостоке в 2016 году Фото
08:26
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 10 февраля Адреса
08:08
Во Владивостоке сегодня сильный ветер и снег
07:20
Приморский силач Иван Савкин отбуксировал 14-ти тонный автобус Фото
05:33
Академический театр им. Горького покажет спектакль «Смех лангусты» в апреле
04:11
Две школьные команды шахматистов поборются за путевку на международный турнир в Сочи Фото
03:33
Познавательными мероприятиями отметят День защитника Отечества в библиотеках Владивостока
02:02
Любимые горожанам коллективы и исполнители выступят с бесплатным концертом
01:21
Жителей и гостей Владивостока 15 февраля приглашают на памятный митинг
Февраль, 09 четверг
23:35
Приватизация квартиры после 1 марта 2017 года: последние новости
22:19
Владимир Путин уверен в неизбежности прекрасного будущего России‍
21:16
Повышение пенсий в России с 1 апреля 2017 года: последние новости
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4081 (20) от 10 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Транспортной единице поставили пятерку
Маленький остров – большое ралли
«Луч» перешел в контратаку
Приказ полевой кухне: учесть местное меню
Ректоры вузов будут сдавать ЕГЭ
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Любителям зимней рыбалки напоминают о строгом соблюдении мер безопасности при выходе на лед

Берегите себя и своих близких
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) и управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока сообщают: в связи с предстоящим уже в ближайшие выходные дни повышением температуры воздуха и усилением ветра на акваториях Амурского и Уссурийского заливов происходят взлом и подвижки припайного льда, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.  При этом остается опасность выноса льда в открытую часть залива Петра Великого.

В этой связи любителям подледной рыбалки, а также всем жителям и гостям города рекомендовано строго соблюдать меры безопасности при выходе на лед. А владельцам автотранспортных средств настоятельно напоминают о том, что выезд автомашин на лед категорически запрещен. Пренебрежение этими правилами уже стоило жизни нескольким водителям и пассажирам, чьи автомашины провалились под лед.

Кроме этого, родителям и педагогам необходимо обращать особое внимание на то, где находятся дети и чем они занимаются. Нужно постоянно напоминать ребятам, что развлечения на льду водоемов представляют реальную угрозу их жизни и здоровью.

Администрация Владивостока еще раз напоминает жителям и гостям города: будьте осторожны на льду, берегите себя и своих близких!

Номер телефона «Единой дежурной диспетчерской службы города Владивостока» (ЕДДС): 222-23-33.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Таможня: Жители Дальнего Востока имеют привычку заказывать контрафакт почтой
10:12, 10 февраля 2017 Таможня: Жители Дальнего Востока имеют привычку заказывать контрафакт почтой

Контрафактная продукция запрещена к ввозу на территорию России любым способом, в том числе и через посылки от интернет-магазинов

День борьбы с раком прошел в роддоме № 3 Владивостока
10:07, 10 февраля 2017 День борьбы с раком прошел в роддоме № 3 Владивостока

По сравнению с предыдущим медосмотром количество участниц выросло почти вдвое

В аэропорту Владивостока задерживают авиарейс
09:29, 10 февраля 2017 В аэропорту Владивостока задерживают авиарейс

Расписание

Гороскоп на 10 февраля
09:09, 10 февраля 2017 Гороскоп на 10 февраля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Более 1 700 человек посетили экскурсии на заводе Coca-Cola во Владивостоке в 2016 году
08:49, 10 февраля 2017 Более 1 700 человек посетили экскурсии на заводе Coca-Cola во Владивостоке в 2016 году

Бесплатные экскурсии по заводу Coca-Cola HBC Россия во Владивостоке проводятся уже на протяжении 10 лет

Часть Владивостока останется без света в пятницу, 10 февраля
08:26, 10 февраля 2017 Часть Владивостока останется без света в пятницу, 10 февраля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Во Владивостоке сегодня сильный ветер и снег
08:08, 10 февраля 2017 Во Владивостоке сегодня сильный ветер и снег

Погоду определяет высотный циклон