Любителям зимней рыбалки напоминают о строгом соблюдении мер безопасности при выходе на лед

Берегите себя и своих близких

Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) и управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока сообщают: в связи с предстоящим уже в ближайшие выходные дни повышением температуры воздуха и усилением ветра на акваториях Амурского и Уссурийского заливов происходят взлом и подвижки припайного льда, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. При этом остается опасность выноса льда в открытую часть залива Петра Великого.

В этой связи любителям подледной рыбалки, а также всем жителям и гостям города рекомендовано строго соблюдать меры безопасности при выходе на лед. А владельцам автотранспортных средств настоятельно напоминают о том, что выезд автомашин на лед категорически запрещен. Пренебрежение этими правилами уже стоило жизни нескольким водителям и пассажирам, чьи автомашины провалились под лед.

Кроме этого, родителям и педагогам необходимо обращать особое внимание на то, где находятся дети и чем они занимаются. Нужно постоянно напоминать ребятам, что развлечения на льду водоемов представляют реальную угрозу их жизни и здоровью.

Администрация Владивостока еще раз напоминает жителям и гостям города: будьте осторожны на льду, берегите себя и своих близких!

Номер телефона «Единой дежурной диспетчерской службы города Владивостока» (ЕДДС): 222-23-33.