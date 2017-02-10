Всероссийская гонка «Лыжня России» пройдет в Приморье на выходных

Участие может принять любой желающий

Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Жителей Приморья приглашают принять участие во Всероссийской акции «Лыжня России», которая пройдет в воскресенье, 12 февраля в Спасском районе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Соревнования будут проходить в селе Калиновка на лыжной трассе детского оздоровительно-образовательного спортивного центра. Принять участие мсожет любой желающий. Заявку по адресу: Спасск-Дальний, улица Красногвардейская, 75/1 или по электронному адресу: moydoosc1@rambler.ru необходимо подать с 10 по 12 февраля

Кроме того, в субботу, 11 февраля, по всей стране пройдут спортивные мероприятия, приуроченные празднованию Дня зимних видов спорта России. Праздник учрежден в честь Зимней Олимпиады-2014 в Сочи.

В этот день с 9.00 в Центре зимних видов спорта «Синяя сопка» Артема пройдет целый ряд мероприятий. В программе праздника – краевые детские соревнования по горнолыжному спорту, праздничный концерт и народные гулянья. Для любителей горных лыж и сноуборда работает учебный горнолыжный склон, ожидаются мастер-классы и выступления воспитанников детско-юношеских спортивных школ.