Пожар произошел во Владивостоке

Обстоятельства устанавливаются

Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Накануне поздно вечером, 9 февраля, по адресу Окатовая, 11 произошел пожар, сообщает РИА VladNews.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в МЧС России по Приморскому краю, сообщение о пожаре в спасательную службу поступило в 23:51, спустя 8 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты, которые приступили к тушению.

Установлено, что горела строительная бытовка, помещение было сильно задымлено.

Возгорание было локализовано в 23:30, ликвидировано в 1:21.

Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет.

По сигналу на место происшествия прибыли 27 человек личного состава и 4 единицы техники.