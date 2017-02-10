Пожар произошел во Владивостоке

Накануне поздно вечером, 9 февраля, по адресу Окатовая, 11 произошел пожар, сообщает РИА VladNews.
Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в МЧС России по Приморскому краю, сообщение о пожаре в спасательную службу поступило в 23:51, спустя 8 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты, которые приступили к тушению.
Установлено, что горела строительная бытовка, помещение было сильно задымлено.
Возгорание было локализовано в 23:30, ликвидировано в 1:21.
Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.
Погибших и пострадавших нет.
По сигналу на место происшествия прибыли 27 человек личного состава и 4 единицы техники.