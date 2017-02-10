На таможнях теперь будут отслеживать генно-модифицированные семена

Этим обязали заниматься Россельхознадзор

Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

На таможнях Российской Федерации Россельхознадзор теперь будет отслеживать генно-модифицированные семена растений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора Приморья. Так, с 9 февраля 2017 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 30.01.2017 N 103 «О внесении изменения в Положение о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору».

Напомним, с 03 июля 2016 ввоз на территорию России и использование для посева генно-измененных семян растений запрещен. Эти изменения были введены статьей 2 Федерального закона № 358 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования в области генно-инженерной деятельности».

Справка. Согласно статье 1 главы 1 Федерального закона от 17.12.1997 «О семеноводстве», семена - это части растений (клубни, луковицы, плоды, саженцы, собственно семена, соплодия, части сложных плодов и другие), применяемые для воспроизводства сортов сельскохозяйственных растений или для воспроизводства видов лесных растений.