Мужчина выпрыгнул из окна жилого дома во Владивостоке

Проводится проверка

Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 35-летний мужчина выпрыгнул из окна девятиэтажного жилого дома, сообщает РИА VladNews.

Происшествие произошло утром по адресу Некрасовская, 70. Жильцы, обнаружив тело погибшего на козырьке дома, позвонили в правоохранительные органы. По неофициальным данным, у мужчины была обнаружена предсмертная записка.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в СУ СК РФ по Приморскому краю, в настоящее время по данному факту проводится проверка, личность погибшего установлена, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Правоохранительным органам предстоит выяснить, было ли это самоубийство или мужчине кто-то «помог» выпрыгнуть.