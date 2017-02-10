​Приморский парламентарий забыл о долге в 50 миллионов рублей?

Игорь Чемерис должен по исполнительному листу уже 1,5 года

Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Депутат Законодательного Собрания Приморского края Игорь Чемерис забыл о долге, который «висит» на нем с апреля 2015 года, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе УФССП региона. Так, согласно данным информационной системы ведомства, парламентарий, который с 1991 года сделал успешную карьеру в бизнесе, а с 2004 года – в политике Приморья, до сих пор должен 49 147 397,29 рублей. Соответствующее постановление вынес Никулинский суд Москвы.

Получить комментарий депутата РИА VladNews не удалось.

При этом, Игорь Чемерис далеко не единственный известный в регионе человек, который попал в списки судебных приставов края. Так, сейчас сотрудники ведомства разбираются с долгом бывшего вице-губернатора Александра Шемелева.