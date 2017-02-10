Во Владивостоке открылась выставка воспитанников детской школы искусств №1

"Реальность и фантазия"

Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке состоялось открытие выставки "Реальность и фантазия", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Экспозиция, где свои работы представили воспитанники муниципальной детской школы искусств № 1 им. С. Прокофьева, развернулась в Приморской государственной картинной галерее (Партизанский проспект, 12).

Как отметили в управлении культуры администрации Владивостока, на выставке будет представлено более 100 работ учащихся художественного отделения школы - лауреатов городских, региональных, всероссийских и международных конкурсов.

Выставка «Реальность и фантазия» организована в залах Приморской государственной картинной галереи в знак признания победы воспитанников детской школы искусств № 1 в конкурсе «Галерея – страна вдохновения», посвящённом 50-летию галереи. Как сообщили в картинной галерее, ребята показали хорошие знания в области изобразительного искусства и шедевров, представленных в галерее.

Выставка «Реальность и фантазия» будет работать до 26 февраля ежедневно с 10 до 18 часов.