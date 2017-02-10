Лазурная бухта Владивостока вошла в топ-10 лучших пляжей России 11:16, 10 февраля Лазурная бухта Владивостока вошла в топ-10 лучших пляжей России
Пожар произошел во Владивостоке 10:46, 10 февраля Пожар произошел во Владивостоке
Мужчина выпрыгнул из окна жилого дома во Владивостоке 10:16, 10 февраля Мужчина выпрыгнул из окна жилого дома во Владивостоке
Новостная лента
Февраль, 10 пятница
11:23
Система "Эра-ГЛОНАСС" - трудный вопрос для Приморья Эксклюзив
11:23
Сотрудники московского суда сорвали допрос Пушкарева Эксклюзив
11:23
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
11:16
Лазурная бухта Владивостока вошла в топ-10 лучших пляжей России
11:15
Любителям зимней рыбалки напоминают о строгом соблюдении мер безопасности при выходе на лед
11:04
Всероссийская гонка «Лыжня России» пройдет в Приморье на выходных
10:53
На таможнях теперь будут отслеживать генно-модифицированные семена
10:46
Пожар произошел во Владивостоке
10:45
В Приморье зафиксировано 14 возгораний
10:34
Во Владивостоке открылась выставка воспитанников детской школы искусств №1 Фото
10:23
Приморец продал чужой автомобиль
10:16
Мужчина выпрыгнул из окна жилого дома во Владивостоке
10:12
Таможня: Жители Дальнего Востока имеют привычку заказывать контрафакт почтой Фото
10:07
День борьбы с раком прошел в роддоме № 3 Владивостока
09:42
Китаец попытался вывезти из Приморья запчасти к военной технике
09:29
В аэропорту Владивостока задерживают авиарейс
09:24
В связи с задержанием замначальника УМВД России по Приморью проходит служебная проверка
09:21
Радиоактивный грузовик остановили в СП Владивосток Фото
09:18
Афиша культурных событий на 10 — 12 февраля во Владивосток Видео
09:09
Гороскоп на 10 февраля
09:07
Замначальника УМВД Приморья задержан силовиками во Владивостоке
08:49
Более 1 700 человек посетили экскурсии на заводе Coca-Cola во Владивостоке в 2016 году Фото
08:26
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 10 февраля Адреса
08:08
Во Владивостоке сегодня сильный ветер и снег
07:20
Приморский силач Иван Савкин отбуксировал 14-ти тонный автобус Фото
05:33
Академический театр им. Горького покажет спектакль «Смех лангусты» в апреле
04:11
Две школьные команды шахматистов поборются за путевку на международный турнир в Сочи Фото
03:33
Познавательными мероприятиями отметят День защитника Отечества в библиотеках Владивостока
02:02
Любимые горожанам коллективы и исполнители выступят с бесплатным концертом
01:21
Жителей и гостей Владивостока 15 февраля приглашают на памятный митинг
Февраль, 09 четверг
23:35
Приватизация квартиры после 1 марта 2017 года: последние новости
22:19
Владимир Путин уверен в неизбежности прекрасного будущего России‍
21:16
Повышение пенсий в России с 1 апреля 2017 года: последние новости
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4081 (20) от 10 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Транспортной единице поставили пятерку
Маленький остров – большое ралли
«Луч» перешел в контратаку
Приказ полевой кухне: учесть местное меню
Ректоры вузов будут сдавать ЕГЭ
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Культура

Во Владивостоке открылась выставка воспитанников детской школы искусств №1

"Реальность и фантазия"
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке состоялось открытие выставки "Реальность и фантазия", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.  Экспозиция, где свои работы представили воспитанники муниципальной детской школы искусств № 1 им. С. Прокофьева, развернулась в Приморской государственной картинной галерее (Партизанский проспект, 12).

Как отметили в управлении культуры администрации Владивостока, на выставке будет представлено более 100 работ учащихся художественного отделения школы - лауреатов городских, региональных, всероссийских и международных конкурсов.

Выставка «Реальность и фантазия» организована в залах Приморской государственной картинной галереи в знак признания победы воспитанников детской школы искусств № 1 в конкурсе «Галерея – страна вдохновения», посвящённом 50-летию галереи. Как сообщили в картинной галерее, ребята показали хорошие знания в области изобразительного искусства и шедевров, представленных в галерее.

Выставка «Реальность и фантазия» будет работать до 26 февраля ежедневно с 10 до 18 часов.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Академический театр им. Горького покажет спектакль «Смех лангусты» в апреле
05:33, 10 февраля 2017 Академический театр им. Горького покажет спектакль «Смех лангусты» в апреле

Режиссер – заслуженный артист России Николай Тимошенко

Познавательными мероприятиями отметят День защитника Отечества в библиотеках Владивостока
03:33, 10 февраля 2017 Познавательными мероприятиями отметят День защитника Отечества в библиотеках Владивостока

Плане мероприятий

Любимые горожанам коллективы и исполнители выступят с бесплатным концертом
02:02, 10 февраля 2017 Любимые горожанам коллективы и исполнители выступят с бесплатным концертом

Вход свободный

Дарья Мороз посетит Владивосток
14:34, 09 февраля 2017 Дарья Мороз посетит Владивосток

Актриса выступит в паре с Алексеем Тихоновым в рамках ледового шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период»

Жителей Владивостока приглашают принять участие в международном творческом конкурсе
08:48, 09 февраля 2017 Жителей Владивостока приглашают принять участие в международном творческом конкурсе

Заявки на участие принимаются до 31 июля

Итоги 7-го Всероссийского фестиваля детского кино и телевидения подвели во Владивостоке
17:54, 07 февраля 2017 Итоги 7-го Всероссийского фестиваля детского кино и телевидения подвели во Владивостоке

"Веселая ларга"

Лауреат премии «Эмми» проведет в библиотеке «Бук» режиссерский мастер-класс
16:57, 07 февраля 2017 Лауреат премии «Эмми» проведет в библиотеке «Бук» режиссерский мастер-класс

Вход свободный