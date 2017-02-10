Приморец продал чужой автомобиль

Подозреваемый задержан

Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение 28-летней местной жительницы, которая рассказала, что знакомый взял во временное пользование ее автомашину Toyota Cresta и не вернул, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью. Позже потерпевшая сообщила, что на мобильный телефон ей звонят неизвестные и требуют отдать документы на автомобиль.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили иномарку во дворе дома в поселке Заводской.

По подозрению в совершении преступления задержан 29-летний житель Артема, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконный оборот наркотических средств. В отделе полиции мужчина рассказал, что передал вверенную ему автомашину третьим лицам с целью получения личной выгоды. Автомобиль изъят и поставлен на стоянку временного задержания.

В следственном подразделении отдела МВД России по городу Артему возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.