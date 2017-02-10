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Таможня: Жители Дальнего Востока имеют привычку заказывать контрафакт почтой

Контрафактная продукция запрещена к ввозу на территорию России любым способом, в том числе и через посылки от интернет-магазинов
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Таможня ДФО предупреждает: товары, перемещаемые почтой, должны соответствовать нормам не только таможенного законодательства, но и законодательства Всемирного почтового союза, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. По таможенным правилам перечень запрещенных и ограниченных к ввозу товаров установлен Соглашением между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан от 18.06.2010 «О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском», по почтовым правилам – статьёй 18 Всемирной почтовой конвенции от 11.10.2012.

Контрафактная продукция запрещена к ввозу на территорию России любым способом, в том числе и почтой. При заказе в Интернете у граждан нет возможности проверить качество товара и его соответствие законодательству РФ об интеллектуальной собственности, поэтому заказывать товары известных марок лучше всего у официальных представителей бренда.

Так например, в январе 2017 года в адрес жителя Хабаровска поступила посылка из Эстонии с игровой приставкой «SONY PS4 PRO», маркированной зарегистрированным товарным знаком «SONY», включенным в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. После проведения таможенного досмотра должностными лицами Хабаровского таможенного поста был направлен запрос представителю правообладателя в целях недопущения нарушения законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности. Представитель правообладателя сообщил о наличии признаков контрафактности у вышеуказанного товара и возразил против его ввоза на территорию России. В результате выпуск международного почтового отправления был запрещен, товары подлежат вывозу с территории Российской Федерации и возврату отправителю.

Справка: без уплаты таможенных пошлин в течение одного календарного месяца в адрес одного физического лица разрешено пересылать в международном почтовом отправлении товары для личного пользования, таможенная стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 1000 евро, и общий вес которых не превышает 31 кг. В случае превышения весовых и стоимостных норм при пересылке, взимается таможенная пошлина в размере 30 % от таможенной стоимости товаров, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной и (или) весовой нормы.

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