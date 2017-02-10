Лунное затмение 11 февраля 2017 года: точное время, место, влияние на знаки зодиака

Особенности затмения

Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

11 февраля 2017 года произойдет лунное затмение, которое будет являться полутеневым. Это означает, что Луна не полностью войдет в тень, отбрасываемую Землей. Сама же тень будет иметь конусообразную форму, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Особенностью полутеневого лунного затмения считается явление, когда вокруг нашей планеты имеется определенная область, куда солнечные лучи проникают лишь частично, другая же их часть остается заслоненной. Когда Луна попадает в данное пространство, люди могут наслаждаться удивительным явлением – полутеневым лунным затмением.



Особенностью затмения, которое произойдет 11 февраля, также считается снижение степени яркости лунного диска. Однако заметить, что произошли столь несущественные изменения, можно только при помощи специальных приборов.



Когда и где можно наблюдать лунное затмение 11.02.2017



Фазы затмения по мск по Гринвичу: начало 11 февраля в 3 часа 33 минуты 49 секунд 10 февраля в 23 часа 34 минуты Пик 11 февраля в 03 часа 43 минуты 11 февраля в 00 часов 43 минуты Окончание 11 февраля в 05 часов 53 минуты 11 февраля в 02 часа 53 минуты.



Продолжительность лунного затмения 11.02.2017 года составит 04 часа 19 минут. Наблюдать уникальное явление можно практически по всей территории РФ, но при условии благоприятной погоды, когда небо ясное и безоблачное. Исключение составят Сахалин, Курильские острова и Дальний Восток. Также затмением смогут полюбоваться и жители: Европы; Америки (северной и южной); Азии (за исключением побережья Тихого океана); Африки.



Как повлияет затмение 11 февраля 2017 года на каждый знак зодиака?

Максимальное влияние лунного затмения ощутят на себе представители наиболее постоянных и стабильных зодиакальных знаков: Водолея, Тельца, Льва, Скорпиона. Однако подопечные остальных знаков зодиака также почувствуют мощное влияние лунной энергетики.



Овен

На подопечных данного знака Луна окажет расслабляющее, а может и гипнотическое действие. Вечно куда-то спешащие Овны вдруг остановятся и прислушаются к себе. Они сделают важное для себя открытие: поймут, что чрезмерное стремление к чему-либо может давать обратный эффект. В результате Овны смогут укрепить силу воли и обрести душевную безмятежность.



Телец

Тельцы в этот день будут на страже собственного спокойствия, у них возникнет огромное желание провести время в кругу близких людей, отдохнуть от будничной суеты. Тем не менее на горизонте могут появиться неожиданные обстоятельства, которые заставят их понервничать. Тельцам рекомендуется абстрагироваться от возникших проблем и неукоснительно следовать запланированному сценарию.



Близнецы

Люди этого знака испытают перемену в настроении и физическом состоянии. Их охватит раж первооткрывателя. Они захотят чем-то выделиться, показать, на что они способны, доказать всем свое превосходство. Конечно, это хорошо, но перегибать палку все же не стоит. В силу природной мудрости и умению приспосабливаться к различным обстоятельствам, Близнецы смогут найти золотую середину, справившись с натиском эмоций.



Рак

У Раков в этот день обострится интуиция. Они смогут предвидеть ближайшие события, которые произойдут в их жизни. Главное – гнать от себя негативные мысли, чтобы не провоцировать их дальнейшее развитие. В физическом плане Раки будут чувствовать себя превосходно.



Лев

Притягательность этих людей 11 февраля будет зашкаливать. Вместе с этим у них усилится желание познакомиться с новыми интересными личностями, в связи с чем Львам рекомендуется быть на публике. Любой, кто будет с ними общаться, мгновенно попадет под их обаяние и магнетизм.



Дева

С приближением затмения Девы все отчетливей будут ощущать прилив сил. У них улучшится настроение, им захочется поделиться своей позитивной энергией с окружающими. Не стоит сдерживаться! Сегодня вы поделитесь радостью с другими, а завтра позитив вернется к вам в удвоенном размере.



Весы

На осторожных и спокойных Весов лунное затмение подействует ошеломляюще. Они даже и подозревать не будут, что могут испытывать такие сильные эмоции к обыденным вещам. Энергия Луны заставит их увидеть прекрасное в том, на что они ранее вовсе не обращали внимание. У многих Весов могут открыться новые таланты.



Скорпион

Людям, рожденным под этим знаком, захочется легкости и непринужденности. Они будут настроены на романтический лад. В их душе проснется целая гамма смешанных чувств. Все свободное время они захотят посвятить второй половинке и освежитьотношения.



Стрелец

В этот день Стрельцы могут быть обеспокоены мелкими домашними заботами, однако не следует идти на поводу у ситуации. Лучше отложить решение проблем до завтра и сосредоточьтесь на своем внутреннем мире. Можно даже заняться медитацией. Вы с легкостью углубитесь в собственное подсознание и даже сможете понять свое истинное предначертание.



Козерог

Как ни странно, но на уравновешенных Козерогов потоки лунной энергии могут повлиять неожиданным образом, вызвав агрессию по отношению к окружающим. Людям этого знака следует воздержаться от ссор и выяснения отношений. Лучший выход – заняться совершенствованием свой внешней привлекательности и укреплением здоровья. В противном случае чрезмерное раздражение может обернуться развитием стресса и депрессии.



Водолей

Водолеи в этот день будут стремиться «вылепить» из себя совершенного человека. Это будет практически «идея фикс». Луна наделит их сверхмощной энергией, которая станет бить через край. Водолеи захотят разом улучшить все свои качества. Для этого им потребуется немало усилий, как физических, так и энергетических. Главное для них – помнить, что соблюдение баланса в этот день станет залогом их душевного спокойствия. Поэтому астрологи рекомендуют двигаться к цели поэтапно.



Рыбы

Воздействие энергии Луны Рыбы почувствуют еще до начала затмения: возможно легкое недомогание, головокружение. Астрологи рекомендуют заняться увлекательной творческой работой. Это позволит Рыбам проявить многогранность своей натуры, получив блестящий результат