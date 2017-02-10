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Общество

10 февраля - День угощения домового

В этот день домового принято кормить кашей, оставляя ее на загнетке
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

10 февраля считается днем Кудесы — угощения домового, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Домового также принято называть: запечник, прибаутник, сверчковый заступник. Название праздника — кудесы (бубны) — говорит о том, что наши предки общались с домовым или же просто веселились, услаждая слух музыкой, напевая: «Дедушка-суседушка! Кушай кашу, да избу храни нашу!»

Если же оставить дедушку-суседушку на кудесы без гостинцев, то он из доброго хранителя домашнего очага, превратится в достаточно лютого духа.

В связи с этим по традиции после ужина нужно оставить за печкой горшочек каши, обложенный горячими углями, чтобы каша не остыла до полночи, когда домовой придет ужинать.

10 февраля - День угощения домового (Велесичи, Кудесы)

В этот день почитается как сам Велес, так и его воинство. Следует уточнить, что обычно велесичей почитают детьми Велеса, Сварожичами, которые подчинились Велесу — главе небесных воинств. Однако есть среди них и те, которые сошли с небес на Землю и поселились между людьми: это древние богатыри: волотоманы, асилки, духи пращуров, а также духи лесов, полей, вод и гор. Те из них, кто попал в лес — стали лешими, кто в воду — водяными, кто в поле — полевыми, а кто в дом — домовыми.

Домовой считается добрым духом. Обычно он — рачительный хозяин, помогающий дружной семье. Иногда, если ему что-то не по нраву, он вредничает, шалит. Также он пугает тех, кто не заботится о домашнем хозяйстве и скоте.

В этот день домового принято кормить кашей, оставляя ее на загнетке. Причем следует кормить и приговаривать:

«Хозяин-батюшка, прими нашу кашу!

И ешь пироги — наш дом береги!»

Отметим, что в некоторых областях праздник отмечается по старому стилю — 28 января.

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