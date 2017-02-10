Китаец попытался вывезти из Приморья запчасти к военной технике

Мужчина выполнил просьбу друга, и теперь ему грозит российская тюрьма

Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Безработный гражданин КНР попытался вывезти из Приморья в Китай запчасти к военной технике, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВОТ.

Возвращаясь на родину на международном автобусе, он согласился выполнить заказ своего соотечественника и привезти для него из России за вознаграждение посылку с разными запчастями.

На таможенном посту "Полтавка" незадекларированный сопровождаемый багаж китайского гражданина заинтересовал таможенников. В связи с отсутствием разрешительных, коммерческих и таможенных документов на товар, он был изъят и отправлен на экспертизу.

Согласно заключению специалиста в области военной техники, часть изъятых предметов (интегральные микросхемы, реле, диоды) являются запасными частями, предназначенными для оснащения вооружения и военной техники, поэтому относятся к продукции военного назначения. Перемещение такой продукции осуществляется по специальным лицензиям и только российскими организациями, имеющими право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения.

Дальневосточной оперативной таможней в отношении гражданина Китая возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании вооружения, военной техники».

Максимальная санкция данной статьи - лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.