Спортсменки Дальнего Востока выяснили отношения на боксерском ринге

Уступите дамам место

Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке стартовали чемпионат и первенство ДФО по боксу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. В этот раз на ринге сошлись представительницы слабого пола. Лучшие спортсменки со всего Дальнего Востока борются за поездку на Первенство России, а также параллельно рассказывают, как им помогает такой отнюдь не женский вид спорта в жизни.