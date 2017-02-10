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8 канал

Спортсменки Дальнего Востока выяснили отношения на боксерском ринге

Уступите дамам место
Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке стартовали чемпионат и первенство ДФО по боксу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. В этот раз на ринге сошлись представительницы слабого пола. Лучшие спортсменки со всего Дальнего Востока борются за поездку на Первенство России, а также параллельно рассказывают, как им помогает такой отнюдь не женский вид спорта в жизни.

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