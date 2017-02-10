Радиоактивный грузовик остановили в СП Владивосток

Как оказалось, излучение шло от светознака

Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Радиоактивный грузовик остановили в Свободном порту Владивосток сотрудники морского таможенного пункта пропуска: от транспортного средства, перевозившего металлолом (предназначенный для экспорта), исходило излучение, превышавший естественный фон в 5 раз, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. Информация об опасном объекте была передана по оперативным каналам связи в подразделения ГО и ЧС пункта пропуска, а также в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю. Оперативно приняты необходимые меры безопасности, опасная зона ограждена.

В результате поисков в кузове автомобиля нашли прибор со шкалой, нанесенной светящейся краской, которая была изготовлена на основе радионуклида Радий-226. На поверхности объекта уровень излучения превышал естественный радиационный фон более чем в 400 раз и составил свыше 30 мкЗв/ч. Также на поверхности найденного источника ионизирующего излучения было обнаружено бета-излучение.

Радиационно-опасный предмет был изъят из товарной партии и передан в специализированную организацию.