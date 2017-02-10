Лазурная бухта Владивостока вошла в топ-10 лучших пляжей России 11:16, 10 февраля Лазурная бухта Владивостока вошла в топ-10 лучших пляжей России
Пожар произошел во Владивостоке 10:46, 10 февраля Пожар произошел во Владивостоке
Мужчина выпрыгнул из окна жилого дома во Владивостоке 10:16, 10 февраля Мужчина выпрыгнул из окна жилого дома во Владивостоке
Новостная лента
Февраль, 10 пятница
11:31
Система "Эра-ГЛОНАСС" - трудный вопрос для Приморья Эксклюзив
11:31
Сотрудники московского суда сорвали допрос Пушкарева Эксклюзив
11:31
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
11:29
Как самолеты готовят к полету во Владивостоке Видео
11:16
Лазурная бухта Владивостока вошла в топ-10 лучших пляжей России
11:15
Любителям зимней рыбалки напоминают о строгом соблюдении мер безопасности при выходе на лед
11:04
Всероссийская гонка «Лыжня России» пройдет в Приморье на выходных
10:53
На таможнях теперь будут отслеживать генно-модифицированные семена
10:46
Пожар произошел во Владивостоке
10:45
В Приморье зафиксировано 14 возгораний
10:34
Во Владивостоке открылась выставка воспитанников детской школы искусств №1 Фото
10:23
Приморец продал чужой автомобиль
10:16
Мужчина выпрыгнул из окна жилого дома во Владивостоке
10:12
Таможня: Жители Дальнего Востока имеют привычку заказывать контрафакт почтой Фото
10:07
День борьбы с раком прошел в роддоме № 3 Владивостока
09:42
Китаец попытался вывезти из Приморья запчасти к военной технике
09:29
В аэропорту Владивостока задерживают авиарейс
09:24
В связи с задержанием замначальника УМВД России по Приморью проходит служебная проверка
09:21
Радиоактивный грузовик остановили в СП Владивосток Фото
09:18
Афиша культурных событий на 10 — 12 февраля во Владивосток Видео
09:09
Гороскоп на 10 февраля
09:07
Замначальника УМВД Приморья задержан силовиками во Владивостоке
08:49
Более 1 700 человек посетили экскурсии на заводе Coca-Cola во Владивостоке в 2016 году Фото
08:26
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 10 февраля Адреса
08:08
Во Владивостоке сегодня сильный ветер и снег
07:20
Приморский силач Иван Савкин отбуксировал 14-ти тонный автобус Фото
05:33
Академический театр им. Горького покажет спектакль «Смех лангусты» в апреле
04:11
Две школьные команды шахматистов поборются за путевку на международный турнир в Сочи Фото
03:33
Познавательными мероприятиями отметят День защитника Отечества в библиотеках Владивостока
02:02
Любимые горожанам коллективы и исполнители выступят с бесплатным концертом
01:21
Жителей и гостей Владивостока 15 февраля приглашают на памятный митинг
Февраль, 09 четверг
23:35
Приватизация квартиры после 1 марта 2017 года: последние новости
22:19
Владимир Путин уверен в неизбежности прекрасного будущего России‍
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4081 (20) от 10 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Транспортной единице поставили пятерку
Маленький остров – большое ралли
«Луч» перешел в контратаку
Приказ полевой кухне: учесть местное меню
Ректоры вузов будут сдавать ЕГЭ
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
8 канал

Как самолеты готовят к полету во Владивостоке

Самолетные будни
Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Люди, чья профессия связана с воздухом, отмечают день гражданской авиации России, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на VIII канал. 94 года назад в этот день в нашей стране появился воздушный флот. Его непосредственной задачей была перевозка пассажиров. Первый маршрут организовали в 1923-м году. Это был рейс из Москвы в Нижний Новгород с расстоянием 420 километров. Сегодня, ежедневно из разных городов России выполняются десятки, а то и больше, рейсов на различные расстояния.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Афиша культурных событий на 10 — 12 февраля во Владивосток
09:18, 10 февраля 2017 Афиша культурных событий на 10 — 12 февраля во Владивосток

Интересные события города

В депо Владивостока появилась новая низкопольная машина
20:02, 09 февраля 2017 В депо Владивостока появилась новая низкопольная машина

Тестовые испытания

На 3D-принтере печатают сувениры и механизмы во Владивостоке
19:12, 09 февраля 2017 На 3D-принтере печатают сувениры и механизмы во Владивостоке

Применение новых технологий

Владивостокцы начинают готовиться к предстоящим праздникам
18:07, 09 февраля 2017 Владивостокцы начинают готовиться к предстоящим праздникам

#Pro_ВСЁ. #Праздники_уже_рядом

За побои теперь предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и арест на 15 суток
16:24, 09 февраля 2017 За побои теперь предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и арест на 15 суток

Госдума внесла в законопроект изменения

Тхэквондисты Приморья попробовали себя в техническом комплексе
15:34, 09 февраля 2017 Тхэквондисты Приморья попробовали себя в техническом комплексе "пхумсэ"

На соревнования приехали спортсмены со всего края

Безработные Владивостока открыли бизнес
15:02, 08 февраля 2017 Безработные Владивостока открыли бизнес

Центр занятости оказывает помощь населению