Как самолеты готовят к полету во Владивостоке

Самолетные будни

Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Люди, чья профессия связана с воздухом, отмечают день гражданской авиации России, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на VIII канал. 94 года назад в этот день в нашей стране появился воздушный флот. Его непосредственной задачей была перевозка пассажиров. Первый маршрут организовали в 1923-м году. Это был рейс из Москвы в Нижний Новгород с расстоянием 420 километров. Сегодня, ежедневно из разных городов России выполняются десятки, а то и больше, рейсов на различные расстояния.