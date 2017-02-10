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Замначальника УМВД Приморья задержан во Владивостоке

Поводом для задержания послужили махинации с премиями
Фото: vkpress.ru Фото: vkpress.ru
Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

По предварительной информации, работники Шестого следственного управления Главного следственного управления СК России инициировали задержание руководителя СУ УМВД по Приморскому краю, сообщает РИА VladNews со ссылкой на портал Goldenmost.ru

По имеющейся информации у делового портала «Золотой Мост», следователи Главного следственного управления (Шестое управление с дислокацией в Хабаровске) задержали начальника Следственного управления УМВД по Приморскому краю, полковника юстиции Илью Шамратова. Задержание произведено при оперативном сопровождении сотрудников ФСБ России. Пока не сообщается о том, какой именно состав преступления вменяется задержанному полицейскому чину.

Якобы поводом для задержания руководителя столь высокого ранга стали полученные оперативным путем данные о возможной противоправной деятельности высокопоставленного полицейского начальника и показания его заместителей, ранее задержанных и арестованных. Ранее «Золотой Мост» уже предсказывал: вероятнее всего, история с обыском в кабинете Ильи Шамратова закончится для него отстранением от должности. Судя по всему, отстранен он будет надолго. На сегодняшний день известно одно – первопричиной обысков в СУ УМВД по Приморскому краю две недели назад стали данные о том, что двое замов Ильи Шамратова пытались получить «откат» с премии женщины-следователя.

Последний столь крупный кадровый «эксцесс» в УМВД по Приморскому краю случился 22 года назад, в результате чего своих должностей лишились тогдашний начальник краевой милиции Владимир Ипатов и с десяток полковников и подполковников рангом пониже. Тогда причиной отставок и скандалов стала политика – речь шла об операции «Вирус», направленной на дискредитацию тогдашнего мэра Владивостока Виктора Черепкова. На этот раз, как ни крути, какой-то политики в кадровом скандале усмотреть не получается…

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