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Общество

День борьбы с раком прошел в роддоме № 3 Владивостока

По сравнению с предыдущим медосмотром количество участниц выросло почти вдвое
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Жительницы Владивостока стали более серьезно относиться к своему здоровью. В комплексном медосмотре, прошедшем сегодня в женской консультации роддома № 3, приняло участие беспрецедентное число пациенток – свыше 200 человек. Напомним, мероприятие было приурочено к Всемирному дню борьбы с раком и организовано при поддержке департамента здравоохранения Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу роддома №3.

Как сообщила главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, несмотря на традиционность акции и увеличивающийся с каждым годом интерес к ней, в этом году в учреждении отмечался настоящий ажиотаж со стороны женщин. По сравнению с предыдущим медосмотром количество участниц выросло почти вдвое. «Среди тех, кто прошел комплексное обследование, - пациентки в возрасте от 25 до 79 лет, - сообщила Светлана Викторовна. – Большинство из них – примерно 80 % - наблюдаются в других женских консультациях нашего города, есть также те, кто прежде обращался за помощью к специалистам частных клиник. Приятно удивило и то, что одна из сегодняшних пациенток прибыла к нам из Артёма. Такая активность и сознательность со стороны женщин не просто радует, а в очередной раз подтверждает актуальность, значимость и полезность подобных мероприятий».

В рамках расширенного медосмотра все желающие смогли пройти обследование у врача гинеколога и лабораторную диагностику, предусматривающую анализ мазка на атипические клетки и исследование крови на онкомаркеры. Кроме того, при имеющихся показаниях пациентки направлялись для более детального обследования в кабинеты УЗИ и патологии шейки матки. Так, кольпоскопия была проведена 47 женщинам, а ультразвуковая диагностика – 40. Это пациентки, у которых уже при визуальном осмотре гинекологом были выявлены различные изменения в структуре слизистой шейки матки.

Как подчеркнула Светлана Сагайдачная, очень важной составляющей мероприятия стало также оказание оперативной медицинской помощи в условиях дневного стационара женской консультации. Благодаря высокой технической оснащенности отделения, сразу же после проведенного осмотра нескольким пациенткам с подтвержденными патологиями были выполнены малые операции, в том числе – с использованием аппарата «Сургитрон».

Некоторые участницы акции воспользовались и передовыми возможностями клинико-диагностической лаборатории роддома № 3. По собственной инициативе они прошли дополнительную диагностику методом жидкостной цитологии. Как известно, данная технология в настоящее время является самой информативной и объективной, позволяющей максимально точно определить наличие изменений в структуре клеток на раннем этапе развития онкологии и фоновых заболеваний. 

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