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Общество

Более 1 700 человек посетили экскурсии на заводе Coca-Cola во Владивостоке в 2016 году

Бесплатные экскурсии по заводу Coca-Cola HBC Россия во Владивостоке проводятся уже на протяжении 10 лет
Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

В компании Coca-Cola HBC Россия подвели итоги реализации экскурсионной программы за прошедший год. В 2016 году завод во Владивостоке посетили 1 766 человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу на Coca-Cola.

Бесплатные экскурсии по заводу Coca-Cola HBC Россия во Владивостоке проводятся уже на протяжении 10 лет. За это время он принял более 13 000 посетителей. Ежегодно тысячи человек воочию знакомятся с технологическим процессом, получая от экскурсовода занимательную информацию о каждом из этапов производства: от подготовки и проверки качества воды до наклеивания этикетки и упаковки.

Для посетителей проводятся тематические экскурсии, например, экологические, в ходе которых специалисты отдела обеспечения качества рассказывают о проектах компании по защите окружающей среды.

Не меньший интерес представляет и музей Coca-Cola. В его коллекции хранится множество удивительных предметов с богатой историей, например, бутылочки со всего мира, привезенные во Владивосток сотрудниками Coca-Cola HBC Россия. Также среди экспонатов посетители могут увидеть факел эстафеты олимпийского огня «Сочи 2014».

Экскурсии на заводы Coca-Cola HBC Россия проводятся еще в 8 российских городах: Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Москве, Санкт-Петербурге и подмосковном Щелково. Все вместе за прошедший год они приняли почти 50 000 гостей.

«Наши самые частые посетители – это школьники и студенты. Ребята с интересом изучают производственный процесс и задают много вопросов. Квалифицированные специалисты им подробно рассказывают обо всех тонкостях производства известного напитка. Особое впечатление на юных гостей производит музейная коллекция, ведь мы храним у себя поистине редкие и интересные экспонаты. Практику проведения экскурсий мы обязательно продолжим в наступившем году», – комментирует Марина Мокина, региональный руководитель направления внешних и внутренних коммуникаций Coca-Cola HBC Россия по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку.

Бесплатные экскурсии проводятся по предварительной записи по будним дням и только для лиц, достигших 12-летнего возраста. Записаться на экскурсию можно на сайте компании или по телефону 8 (423) 230 86 08.

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