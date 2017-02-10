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8 канал

Афиша культурных событий на 10 — 12 февраля во Владивосток

Интересные события города
Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Что интересного ждет жителей и гостей Владивостока в ближайшие дни, расскажет корреспондент VIII канала Валерия Белоус.

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