Что интересного ждет жителей и гостей Владивостока в ближайшие дни, расскажет корреспондент VIII канала Валерия Белоус.
Афиша культурных событий на 10 — 12 февраля во Владивосток
Интересные события городаВладивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.
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