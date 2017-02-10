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Гороскоп на 10 февраля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Сегодняшний гороскоп обещает день, насыщенный эмоциями, сообщает 1001 Гороскоп. Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Ошибки, как чужие, так и свои собственные, будут раздражать и бросаться в глаза, а желание поделиться советом или провести морально-нравственную беседу с кем-либо будет особенно сильным. Постарайтесь сдерживать желание поучать (к которому сегодня склоняют звезды), иначе расстроите и себя, и других. Лучше всего использовать потенциал этого дня в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты на работе или дома. Сегодня сделать это будет особенно легко.

Сегодня у Овна обещают проснуться недюжинные организаторские способности. Начальство может смело доверить ему какой-нибудь командирский участок работ: руководство отделом, организацию мероприятия или новый проект. Дома же Овен, скорее всего, сам придумает, как сделать так, чтобы никто вокруг не скучал. Возможно, в его представлении отсутствие скуки – это генеральная уборка силами всех членов семьи, а может быть дружеская вечеринка или поход всей семьей в кино – тут уж как повезет.

Сегодня Тельцу не стоит даже пытаться претворять свои планы в жизнь – особенно те, от которых многое зависит. Если же Телец не последует этому совету, ему придется приготовиться к тому, что какие-то его сегодняшние начинания застрянут на полпути или дадут сбой, а какие-то и вовсе потерпят поражение. Отличительной чертой дня является то, что любые начинания Тельца принесут ему в лучшем случае массу забот. Так не лучше ли денек подождать? Стоит ли так торопиться?

Сегодня у Близнецов есть шанс что-то исправить. Речь может идти о давних проблемах Близнецов, к которым они не могли подступиться, или о неожиданных событиях, которые Близнецы смогут направить в нужное им русло. Даже если обстоятельства будут складываться против них, звезды гороскопа обещают, что Близнецы сумеют найти в этом свои плюсы и выгоды. Пессимист видит опасность в каждой возможности, а оптимист – возможность в каждой опасности. Сегодня запас ловкости и оптимизма Близнецов помогут им в этом убедиться!

Сегодня звезды гороскопа советуют Раку заняться своими финансами. День наделяет его логичностью и внимательностью, благодаря чему для Рака не составит труда спланировать свой бюджет или найти ошибку в расчетах. Кроме того, аналитические способности подскажут Раку, куда выгодно вложить свободные деньги и как увеличить свой капитал. Раку стоит воспользоваться тем, что практически любые его сегодняшние планы и действия, связанные с деньгами (кроме рискованных и необдуманных) обещают оказаться успешными.

Сегодня в жизни Льва нет места трем вещам: бездумному «авось», интуиции и слепому везению – они способны сильно его подвести. Рассчитывать на «удачное стечение обстоятельств» и «фарт» для Льва сегодня также продуктивно, как и ждать у штормящего моря погоды. Так что если Лев сегодня настроен преуспеть, ему придется логически просчитывать каждый свой шаг и действовать только наверняка. В противном случае не исключены досадные недоразумения.

Сегодня эмоции Девы обещают быть очень сильными, но при этом они будут находиться в равновесии. Такое сочетание позволит Деве тонко чувствовать и понимать все, что происходит вокруг. Настроение окружающих, мотивы их поступков и даже некоторые их мысли не будут для Девы особенной тайной. Ее обострившаяся проницательность может граничить с телепатией! Звезды гороскопа советуют Деве использовать это для того, чтобы проникнуть в самую суть важной для нее ситуации.

Сегодня Весам не стоит доверять окружающим – они могут вольно или невольно их подвести. Особенно это касается незнакомцев, а также людей из их дальнего круга: сослуживцев, знакомых, соседей. Возможно, внимательно оглянувшись вокруг, Весы сегодня вдруг обнаружат, что кто-то намеренно им вредит, распускает сплетни или плетет интриги за спиной. А может быть, Весам нанесут другой урон: обругают в метро, обсчитают в магазине. Чтобы подобного не произошло, сегодня ключом к успеху для них является бдительность. И этого вполне достаточно, ведь кто предупрежден, тот не безоружен.

Сегодня Скорпион способен быть чересчур требовательным и к себе, и к окружающим! День наделяет его желанием контролировать все, что происходит вокруг. Любые отступления от намеченных планов он способен воспринять как личное оскорбление. В первую очередь такой настрой Скорпиона способен коснуться окружающих, выливаясь в ворчание и придирки. Однако Скорпион может точно также досадовать и на себя, чувствуя свое бессилие в каком-то вопросе. Чтобы день принес ему больше позитивных эмоций, сегодня Скорпиону стоит смириться с тем, что далеко не все зависит от его усилий. А тем более от его желаний.

Сегодня – отличный день для того, чтобы Стрелец получил поддержку в любых своих начинаниях. В первую очередь, это касается любви и отношений: если Стрелец собирался завести романтическое знакомство, открыть свои чувства или поговорить о планах на совместную жизнь, лучшего времени для этого ему не найти. Кроме того, день предоставляет Стрельцу хорошие возможности для заключения договоров, новых знакомств и деловых контактов. Семена сотрудничества, дружбы или любви, посеянные сегодня, обязательно взойдут, принеся хорошие плоды.

Сегодня ключом к успеху в гороскопе Козерога является осторожность: день будет буквально пропитан напряженностью, способной вылиться в конфликт! В отношениях с близкими людьми у Козерога сегодня возможны разлад и выяснение отношений. Не исключены и трения с коллегами, вызванные спорными ситуациями или соперничеством. Козерогу сегодня необходимо быть тише воды ниже травы, если он хочет провести этот день плодотворно. Не поддаться на провокации он сможет, лишь вооружившись огромным запасом терпения.

Сегодня день будет пробовать Водолея на прочность, однако хорошая новость заключается в том, что у Водолея масса сил, чтобы этому противостоять! Есть вероятность того, что Водолею придется отстаивать свои интересы, участвовать в споре или даже отбиваться от нападок окружающих: начальства, знакомых, коллег. Что бы ни произошло, звезды гороскопа советуют ему не горячиться, а спокойно поискать нужные аргументы в споре. Если не давать эмоциям взять верх, то из любой ситуации можно найти удобную дверь с надписью «Выход».

Сегодня звезды гороскопа предвещают Рыбам день, полный приятных новостей, событий и даже сюрпризов, однако парадокс заключается в том, что Рыбы вряд ли сумеют по достоинству это оценить. Наоборот, не исключено, что они будут без всякого повода испытывать апатию и недовольство. Возможно, виной этому то, что последнее время в жизни Рыб произошло много событий, и эмоции их притупились. А может быть, Рыбы просто устали. Звезды советуют им встряхнуться и пойти навстречу всему хорошему, что сегодня им приготовила жизнь!

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