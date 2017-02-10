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Общество

Во Владивостоке сегодня сильный ветер и снег

Погоду определяет высотный циклон
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 10 февраля, погоду в Приморье определяет высотный циклон. Облачно, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, северный умеренный, на побережье до сильного. Температура воздуха -1...-11 °C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке переменная облачность, временами слабый снег. Ветер северо-западный сильный. Температура -6...-8 °C.

В Уссурийске облачно, небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -6...-8 °C.

В Находке облачно, временами небольшой снег. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -4...-6 °C.

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