Во Владивостоке сегодня сильный ветер и снег

Сегодня, 10 февраля, погоду в Приморье определяет высотный циклон. Облачно, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, северный умеренный, на побережье до сильного. Температура воздуха -1...-11 °C, сообщает Примпогода.
Во Владивостоке переменная облачность, временами слабый снег. Ветер северо-западный сильный. Температура -6...-8 °C.
В Уссурийске облачно, небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -6...-8 °C.
В Находке облачно, временами небольшой снег. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -4...-6 °C.