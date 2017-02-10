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Спорт

Две школьные команды шахматистов поборются за путевку на международный турнир в Сочи

Завершились городские соревнования
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

Городские соревнования по шахматам «Белая ладья» завершились во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. В этот раз на старт вышло 16 школьных команд, которые на протяжении пяти дней боролись за право представлять город на краевом уровне.

В первые два дня проходили полуфинальные турниры, по результатам которых в финал вышло шесть сильнейших коллективов: команды школ № 23, 74, 80, лицея № 41, гимназии-колледжа ДВФУ и Технического лицея.

Как и в прошлом году, первое место заняла команда лицея № 41. Лицеисты без особых проблем выиграли все встречи, и за тур до конца игр обеспечили себе золотые медали. На второе место удалось вырваться команде гимназии-колледжа ДВФУ, а третье место досталось коллективу школы № 74.

Призеры турнира были награждены кубками, грамотами и медалями от администрации города Владивостока, а участники, показавшие лучшие результаты в личном зачете, получили ценные призы от администрации города Владивостока.

Теперь команды лицея № 41 и гимназии-колледжа ДВФУ в конце февраля будут бороться на краевом турнире за путевку в Сочи, где пройдет международный турнир среди школьных команд «Белая ладья».

                          

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